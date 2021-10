Banco del Bienestar fomenta el ahorro entre artesanos de Teotitlán del Valle, Oaxaca

El presidente López Obrador inició el 29 de septiembre, en la Ciudad de México, la inauguración de las sucursales del Banco del Bienestar. Habrá 2 mil 700 sucursales en todo el país, principalmente en las zonas más alejadas donde no hay acceso a otros bancos, y con esto se busca acercar los recursos a los beneficiarios de los programas sociales y fomentar el ahorro.

Te recomendamos: AMLO usará Banco del Bienestar para pagar nómina a servidores públicos y recibir remesas

Don José Manuel caminó media hora desde su casa en la comunidad de Macuilxóchitl, hasta la cabecera de Teotitlán del Valle, para retirar un dinero en la nueva sucursal del Banco del Bienestar. Cuenta que antes tenía que ir hasta Tlacolula o la ciudad de Oaxaca, a más de una hora de distancia, para cobrar sus apoyos federales o el dinero que recibe de sus hijas.

Aunque cada año miles de turistas llegan a Teotitlán del Valle, comunidad de indígenas zapotecos ubicada en el valle de Oaxaca donde su población se dedica en mayor medida a elaborar y vender tapetes de lana, el pueblo no contaba con bancos ni servicios financieros hasta que se construyó el Banco del Bienestar.

La llegada de esta sucursal bancaria ha servido también para fomentar el ahorro entre los artesanos que cobran sus productos a los turistas en efectivo.

También se da servicio a habitantes de al menos cinco comunidades cercanas, en donde tampoco hay servicios financieros.

“Más que nada me ayuda en el tiempo, porque no, como usted dice, no viajo, si no es un día de ir nada más a algo al banco, a Oaxaca, a la ciudad y esto es aquí pues más rápido en el tiempo”, enfatizó Victoria Ruiz, habitante de Teotitlán del Valle, Oaxaca.

“El beneficio es bastante, beneficia a varios pueblos circunvecinos de aquí Teotitlán del Valle, del Macuilxóchitl, Santiaguito Ixtaltepec, Santa Ana del Valle, San Juan Guelavia, el beneficio es que aquí la gente viene a cobrar sus apoyos, adultos mayores”, concluyó Gutiérrez Hernández.