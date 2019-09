Encinas asegura que hay fallas en el sistema de justicia por liberación de ‘El Gil’

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que hay fallas en el sistema de justicia, luego de la liberación de Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, uno de los principales responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Alejandro Encinas afirmó que es indignante que se haya tomado esta decisión.

No es un desaliento si no indignante que se tomen este tipo de decisiones. Tenemos que reconocer que la práctica de tortura existe de manera recurrente en el país y que fue la fuente fundamental para la construcción de la mal llamada verdad histórica, pero aquí hay que discutir con la autoridad judicial la prevalencia del interés superior del respeto al derecho de las víctimas y no de los victimarios”, indicó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob.