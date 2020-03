Suben a 66 los casos positivos de coronavirus en Nuevo León

La Secretaría de Salud en Nuevo León informó este sábado sobre dos casos confirmados más de COVID-19, por lo que en total son 66 personas contagiadas en el estado.

Los casos confirmados por el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) son 66 pacientes con dicha enfermedad, 40 sospechosos, 441 negativos y 547 pruebas que se han realizado en total.

La dependencia detalló que los casos confirmados se encuentran 34 en San Pedro, 17 en Monterrey, siete en Guadalupe, dos en Apodaca, dos en Santa Catarina, otros dos en San Nicolás y dos en Salinas Victoria.

Además indicó que hasta el momento no hay defunciones por COVID-19 en la entidad.

La Secretaría de Salud de Guanajuato actualizó la cifra de casos positivos de COVID-19 en el estado, la cual alcanzó un total de 37 personas infectadas, con corte a las 14:00 horas de este sábado.

A través de su cuenta de Twitter, la dependencia añadió que también se tienen registrados 382 casos negativos a la enfermedad viral, así como 109 que continúan bajo investigación.

De los casos confirmados, la mayoría se concentra en el municipio de León, dados los 26 pacientes infectados con la enfermedad viral.

El segundo lugar, con un total de tres pacientes con COVID-19, le corresponde a Irapuato, mientras que Salamanca cuenta con únicamente dos personas contagiadas hasta este momento.

Por otra parte, los municipios de San Miguel de Allende, Celaya, Guanajuato, Silao, San Luis de la Paz y Valle de Santiago permanecen con un caso confirmado cada uno.

La Secretaría de Salud de Chiapas informó de un nuevo caso de COVID-19, con el cual el número de personas contagiadas en la entidad aumentó a siete.

El titular de la dependencia, José Manuel Cruz Castellanos, detalló en conferencia de prensa que se trata de un hombre de 85 años, residente de Tapachula, quien cuenta con antecedente de viaje a Dubai, Estambul y Brasil.

El hombre permaneció fuera del país del 6 al 20 de marzo de este año, presentando sintomatología el 21 de marzo, por lo que se procedió a la toma de su muestra el 23 de marzo.

Al respecto, el funcionario estatal explicó que el paciente tiene asociado a su padecimiento de COVID-19, enfermedades como hipertensión, obesidad y tabaquismo, por lo cual también padece una enfermedad pulmonar obstructiva.

Cruz Castellanos subrayó que el hombre fue hospitalizado desde el momento en que inició su padecimiento, posteriormente fue dado de alta; no obstante, este sábado fue ingresado nuevamente al hospital.

La Secretaría de Salud Pública de Sonora (SSP) confirmó dos nuevos casos positivos a COVID-19 en dos mujeres con antecedentes de viaje, con lo que se acumulan 10 en la entidad.

El titular de la dependencia, Enrique Clausen Iberri, detalló que los casos ocurrieron en dos personas del sexo femenino: una de ellas con antecedentes de viaje a Estados Unidos y Europa, y la otra viajó a Baja California Sur, donde tuvo contacto con personas oriundas de zonas de riesgo.

Clausen Iberri advirtió que en el país y en Sonora escasean los ventiladores para atender a pacientes de la mencionada enfermedad viral-respiratoria, al señalar que de agravarse la situación, sería complicado brindar cobertura universal en las instituciones de salud.

En China, Italia y España, estos ventiladores no fueron suficientes y por la falta de estos murió mucha gente. En Sonora y en México no son suficientes; si se presentara un escenario moderado o Dios no quiera, catastrófico, y viendo el número de casos en otros países, no contaremos con los necesarios para atenderte”, advirtió.