Sube demanda de fichas para pruebas COVID-19 en la alcaldía Benito Juárez, CDMX

En un centro de salud ubicado en la alcaldía Benito Juárez, cada vez llegan más solicitantes de la prueba de detección de COVID-19.

“Llegué como a las 6 de la mañana y aquí estamos formados a ver hasta las 9 nos atienden”, apuntó Dulce María Escobar, en testimonio.

A las 8 de la mañana se repartían las fichas.

“Vienen mis hijos, son tres y yo, a hacernos la prueba COVID porque mi esposo, la semana pasada, se la hizo y salió positivo entonces esperamos los días que nos indican para venirnos a hacer la prueba. Hemos tenido algunos síntomas, mi niño el más grande y yo febrícula; él, ardor en la garganta y en los ojos”, indicó Ana María Rivera.

La mayoría llegó con síntomas, pero en la fila también había acompañantes.

“Mi esposo es el que viene un poquito mal y por él venimos, pero no, yo estoy bien gracias a Dios, como usted verá, hay muchísima gente, lo bueno es que no llueve, porque si no, aquí nos agarra el agua y todo eso y el banquito me lo prestó la señora porque yo toda la mañana aquí usamos bastón y todo y ya nos duelen los pies, pero sí, aquí estamos”.

Mariana y Jorge por poco ya no alcanzaban ficha.

“No, y se me hace súper injusto porque estoy viendo que hay un aumento de casos y no abren los quioscos, tenemos que entrar a los centros de salud”, señaló Mariana Torres, ficha 99.

“Sí, fue la última que alcancé; son insuficientes, que vuelvan a poner los quioscos para que vaya a la gente a hacerse la prueba, porque los centros de salud están llenísimos”, señaló Jorge Arturo, con la ficha 100.

Emanuel llegó a las 8:49 de la mañana. No alcanzó ficha y dijo que lo que procede es esperar.

“Pues esperarme a ver si alguna de las personas de los que están formados ya no se queda o todavía alcanzamos lugar para la prueba”, indicó Emanuel.

Más tarde se informó que habría más fichas.

“Ahorita probablemente ya van a salir a dar más fichas a lo mucho darán 25 para que se cuenten por favor y no estén esperando tanto tiempo, otra situación; ahorita van a sanitizar y van a tardar un poquito en que los atendamos para que ustedes también tomen sus precauciones”, comentó una enfermera.

Las autoridades llamaron a la población a solicitar las pruebas de diagnóstico de COVID sólo cuando haya síntomas o sospecha de contagio.

“Se hacen las pruebas durante el día hasta las 2 de la tarde y la recomendación es que nos hagamos la prueba cuando se requiera, o sea, cuando realmente tengamos síntomas, a veces, por ejemplo, encontramos personas que vienen y dicen ‘pues para saber si tengo’, cuando no tienen síntomas, ni han estado en contacto con nadie y nada más incluso llegan a decir ‘para prevenir’. La prueba no es para prevenir”., indicó Mónica Ramírez, directora de la jurisdicción sanitaria Benito Juárez.

Con información de Farah Reachi/N+.

LLH