Francia subastará polémica obra de Caravaggio valuada en 170 millones de dólares

La obra, expuesta por unas horas en la casa de subastas Drouot, tiene un valor estimado de entre 100 y 150 millones de euros (de 112 a 170 millones de dólares) pero partirá de una base de 30 millones de euros (34 millones de dólares) en la venta que tendrá lugar en la localidad francesa de Toulouse en la “maison” Marc Labarbe, quien la halló en 2014.

No tengo ninguna duda porque he trabajado en él durante 5 años. Considero que puedo hablar tanto como tantos que no lo han visto y dan su opinión. Cuando presentamos el cuadro en Italia sabíamos que comenzábamos una carrera entre escuelas porque los expertos se odian entre ellos”, dijo Labarbe.