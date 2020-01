Subametralladora que portaba niño en Zuazua será sometida a análisis de balística

Gracias al Operativo Mochila Segura en Zuazua, Nuevo León, se detectó que un alumno de secundaria llevaba en su mochila una subametralladora calibre 9 milímetros.

El estudiante, de 13 años de edad, llegó el martes a la secundaria técnica 122 “Antonio Ortiz Mena”, en la colonia Santa Elena, municipio de Zuazua, Nuevo León, sin saber que se había implementado el “Operativo Mochila”.

“Le hallaron el arma y pues, empezaron a hablar a las policías y ya empezaron todos a pedir salida”, indicó un estudiante.

Sus compañeros, dicen, no se dieron cuenta de que el menor iba armado.

“Ya al último porque lo publicaron, porque no nos querían avisar”, señaló un estudiante.

El adolescente dijo que encontró el arma en un lote baldío cercano a la escuela.

“Parece ser una subametralladora calibre 9 milímetros con un cargador que se encontraba desabastecido, la policía intervino, asegurando tanto el arma, el cargador y a este menor de edad que fue puesto a disposición del Ministerio Público”, indicó Luis Enrique Orozco, viceviscal de Ministerios Públicos de Nuevo León.

El arma será sometida a un análisis de balística para determinar si se usó en algún delito.

“Queremos dar con el origen de esa arma, porque estaba allí”, apuntó Manuel González Flores, secretario general de Gobierno de Nuevo León

Padres de familia pidieron que continúe el operativo Mochila Segura en el plantel.

“Ahorita no pasó nada, pero delante no se sabe si el niño tenía intenciones de hacer algo, no sé, yo que vivo aquí, como quiera, no saben si el niño iba a correr hacia allá o si iba a salir de la escuela”, destacó Graciela Sánchez, madre de familia.

La SEP analiza aplicar el operativo de manera obligatoria en planteles públicos y privados de todo el país.

“Lo que estamos estudiando es que quien se responsabilice de hacer esto, sean los padres de familia, pero no en el hogar, sino al entrar a la escuela y ya que tengamos la decisión la tomaremos como norma obligatoria para toda la República”, señaló Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública.

