Suazilandia celebra su primera marcha del orgullo LGBT

Centenares de personas celebraron este sábado, en un ambiente festivo, la primera marcha del orgullo LGBT de Suazilandia, la última monarquía absoluta de África y donde las relaciones sexuales entre hombres son un delito.

“La comunidad y sus aliados han pintado las calles del país del arcoíris con una marcha preciosa y colorida que ha explotado de alegría”, relató el director de la ONG pro LGTBI internacional All Out, Matt Beard, tras el fin de la manifestación.

Primera marcha del Orgullo LGBT en Suazilandia

Bajo el lema ‘Cambiemos el odio en amor’, la marcha transcurrió con alegría, festividad, cánticos, bailes y de forma pacífica. Contó con la asistencia de unas 500 personas, según All Out, que ha organizado este acto reivindicativo gracias a un “crowdfunding” o iniciativa de microfinanciación colectiva.

Organizaciones sanitarias han aprovechado para repartir preservativos e información sobre el VIH y las pruebas de detección, en un país donde una de cada cinco personas está infectada por el virus del sida, según datos de ONUSIDA correspondientes a 2017.

Uno de los organizadores y portavoz de la organización local ‘Rock of Hope’ dijo durante la marcha al canal sudafricano SABC que espera que después de este evento “cambien mentalidades”.

Suazilandia, recientemente renombrada como Reino de Eswatini, es un pequeño país africano de menos de 1.3 millones de habitantes donde las relaciones sexuales entre hombres no son un delito per se, pero sí por derecho consuetudinario, de modo que aunque que no están explícitamente prohibidas, hay condenas a hombres homosexuales.

Para las relaciones sexuales entre mujeres, sin embargo, no existe claridad en la reglamentación, así como para la transexualidad, que no está prohibida explícitamente, pero tampoco cuenta con regulación que permita el cambio legal o médico de sexo.

A la marcha han acudido personas como Lindokuhle Mthupha, una joven entusiasta y feminista, como ella misma se denomina.

“Muchos de mis amigos y familiares forman parte de la comunidad LGBT y siento que tengo que devolverles un poco y mostrarles mi apoyo”, aseveró la joven.

Primera marcha del Orgullo LGBT en Suazilandia (EFE)

Las redes sociales, tanto en Eswatini como en otros países, han recogido numerosas muestras de apoyo a la marcha, que irrumpió en un país conservador que sigue siendo uno de los menos desarrollados de África.

“Se está haciendo historia”, “es un gran día para estar viva”, “como gay participo en este hito histórico para celebrar la diversidad y cambiar el odio por amor”, son algunas de las frases que se compartieron durante la jornada en Twitter.

Las relaciones entre personas homosexuales sólo están permitidas en 21 países de África Subsahariana, entre ellos Sudáfrica, República Democrática del Congo (RDC), Chad, Ruanda o Costa de Marfil, ya sea porque se haya despenalizado o porque haya una situación de alegalidad.

En el resto de países subsaharianos, los “delitos contra natura”, que es como se suelen denominar las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, conllevan penas de prisión que van desde la cadena perpetua en Uganda o Tanzaniahasta, 25 años en Ghana, pasando por los seis meses a tres años de cárcel en otros países como Guinea, Somalia, Burundi.

Incluso conllevan la pena de muerte por lapidación para hombres en Mauritania o castigos físicos como latigazos en Sudán o trabajos forzados en Mauricio.

Con información de EFE

