Piden a empresas que reactivan en México cumplir medidas sanitarias por coronavirus

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, hizo un llamado a las empresas de los tres sectores que retoman actividades a partir de este 1 de junio, el de la construcción, la minería y la fabricación de equipos de transporte, a cumplir con los protocolos y medidas de seguridad sanitaria para sus trabajadores.

“Primero de junio, inicia esta nueva etapa, la nueva normalidad, no implica que todas las actividades laborales inician. No. No implica que todos salimos a la calle, lo que implica es que concluyó la Jornada Nacional de Sana Distancia y ahora, tendrá que atender a la clasificación con nivel de riesgo según las distintas regiones del país”, apuntó Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo.

Universidades públicas no regresaran antes del 7 de septiembre

Por su parte, el secretario de Educación Pública informó que las universidades públicas del país no regresarán a sus actividades antes del 7 de septiembre.

“Las universidades, independientemente del tipo de organización que tienen, si son trimestrales o cuatrimestrales o semestrales sus ciclos, hay un acuerdo que adoptaron en la ANUIES, de no regresar, ninguna de ellas, antes del 7 de septiembre, sería la fecha sugerida, cuando haya semáforo verde para que las universidades regresen, no tenemos fechas exactas de cada una de ellas porque además son autónomas”, apuntó Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública.

En el caso de la UNAM regresará a clases el 21 de septiembre.

Con información de Jesús Barba.

