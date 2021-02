Stevie Wonder se mudará a Ghana debido a la agitación política en EEUU

El cantante estadounidense Stevie Wonder anunció que se trasladará a vivir a Ghana por la agitación política que se vive en Estados Unidos.

Te recomendamos: Daft Punk, el dúo francés que revolucionó la música electrónica

El galardonado cantante, natural del Michigan, dijo que le gustaría volver a ver “sonreír” a su país de nuevo “y quiero verlo antes de viajar para trasladarme a Ghana, porque voy a hacer eso”, insistió.

Según confesó en una entrevista en el famoso programa que dirige la periodista Oprah Winfrey y que reproduce la CNN, la decisión ya está tomada.

Winfrey le preguntó: “¿Te vas a mudar permanentemente a Ghana? y el cantante y compositor, cuyo nombre real es Stevland Hardaway Morris y tiene 70 años, dijo que lo hará.

El autor de éxitos como “You Are the Sunshine of My Life” o “I Just Called to Say I Love You” subrayó que no quiere que “los hijos de mis hijos tengan que decir: ‘Oh, por favor, como yo. Por favor, respétame, por favor, sé que soy importante, por favor, valórame'”. ¿Qué es eso?”.

Según medios estadounidense, ésta no es la primera vez que el cantante considera mudarse a Ghana. En 1994, dijo que sentía que había “más sentido de comunidad” en ese país que en Estados Unidos.

Wonder, un nativo de Michigan, aprendió a tocar el piano, la batería y la armónica a los 9 años y firmó con Motown en 1961. Desde entonces, ha ganado 25 premios Grammy, un premio honorífico y ha sido nominado 74 veces.

Con información de EFE

KAH