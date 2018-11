Stephen Curry sale ileso de accidente carretero en Oakland

El estelar base de los Golden State Warriors, Stephen Curry, salió ileso este viernes de un accidente automovilístico en el que se vieron envueltos varios vehículos mientras se dirigía al entrenamiento de su equipo.

El Porsche Panamera del armador estrella de los actuales campeones de la NBA chocó con otros dos autos en la Highway 24, cerca de Oakland, sobre las 9 de la mañana y sufrió daños en sus partes delantera y trasera, aunque Curry no lamentó daños físicos, informó la prensa estadounidense.

La Policía explicó que la lluvia habría sido un factor clave en el choque. Aún no hay datos sobre si alguno de los otros conductores o pasajeros sufrió daños.

En su cuenta de Twitter, Stephen Curry agradeció a sus amigos y seguidores los buenos mensajes.

Don’t need any reminders but All the Time God is Great and God is Great all the time! Appreciate all the texts.

— Stephen Curry (@StephenCurry30) 23 de noviembre de 2018