STC Metro va contra venta ilegal de tarjetas

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro comenzó la instalación de nuevos registros de entrada en la salida sur de la estación Zócalo, esto, como medida para disminuir la evasión de pago; el nuevo ingreso ya no cuenta con tubos de torniquete y tienen sensores que activan unas compuertas que se abren y cierran de manera automática al detectar la tarjeta de acceso.

Te recomendamos: Video: Usuarios del Metro CDMX desatan riña, muerden a policía

Otro acto deshonesto que también afecta las finanzas del Metro de la Ciudad de México, es la recarga ilegal de tarjetas de acceso, en redes sociales, con bastante facilidad se pueden contactar a los vendedores para hacer recargas ilegales de la tarjeta de acceso.

La dinámica funciona así, tú me das una tarjeta que sea inteligente, misma que tiene que estar en ceros, se la doy a mi proveedor, mi proveedor es el encargado de cargarlas, y ya cargada me la devuelve y yo te la entrego con un saldo que es de 120, no más no menos – ¿Y yo te pago por esa tarjeta cuánto? – Depende, si me compras una, cinco,10 – ¿Esa única de 120 en saldo en cuánto me saldría a mí? – En 70 u 80 pesos, más o menos; en ocasiones, en un mercado más peleado he escuchado que les cobran hasta 55 pesos das una tarjeta con 120 pesos de saldo, tal vez una de cada 10 se llegue a bloquear, ese momento nos dices, y si la tarjeta no pasa sin problema te la cambio”.