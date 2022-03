SSPC niega que periodistas hayan sido amenazados en funeral de Armando Linares

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), negó que periodistas hayan sido amenazados en el funeral del reportero Armando Linares López, muerto el pasado 15 de marzo del 2022 en Zitácuaro, Michoacán.

“Definitivamente no, vamos a aclararlo. Desde ayer inmediatamente se habló con la familia, exactamente con el hermano del periodista, y él nos aclaró que no había pasado eso, que él desconocía absolutamente, y que no se había separado del velorio, que esto fue una información totalmente falsa”, informó la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en la conferencia mañanera encabezada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), desde Palacio Nacional.