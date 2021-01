Ssa recomienda no autorecetarse oxígeno y alerta sobre los riesgos de los oxigenadores caseros

La Secretaría de Salud dio a conocer, la noche del jueves 21 de enero de 2021, las razones por las que la población debe evitar autorecetarse el uso de oxígeno y a su vez hizo un llamado enérgico a evitar los oxigenadores de fabricación casera.

Sobre el primer punto se pronunció José Luis Alomía, director general de Epidemiología, quien detalló que es muy importante que antes de recurrir a los tanques de oxígeno, se cuente con la previa autorización de un médico.

“El punto importante, y que tenemos que resaltar, es que uno no debe de autorecetarse el oxígeno, ya sea a través de un tanque de oxígeno, de una vía de oxígeno directa o de uno de estos concertadores de oxígeno. El oxígeno debe ser, en su momento, indicado por un médico tratante, es decir, por un profesional de la salud. El hecho de colocarme el oxígeno no es algo que yo deba hacer, de manera directa y sin esta supervisión, sino que tiene que ir acompañada de estos elementos que hemos comentado. Es importante que la población lo sepa, debe haber una indicación y una supervisión médica para efectos de este uso”, destacó.

A continuación Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, tomó la palabra y resaltó la importancia de tampoco recurrir a los tanques de oxígeno de fabricación casera.

“Ayer vi circular, en redes sociales, un video de una persona que compró un oxigenador de peceras. La propia persona, que interpretamos que esta enferma de COVID, dice: ‘Sin la oxigenación del oxigenador de peceras tengo baja saturación de oxígeno, cuando me lo pongo, sube’. Aquí hacemos la advertencia de que la cantidad de oxígeno que se puede recibir de ese dispositivo no es suficiente para mantener la oxigenación de una persona enferma de COVID. Recomendamos no recurrir a esta técnica y persistir en la búsqueda de atención de salud”, enfatizó.