Ssa incorpora nueva metodología para contabilizar casos confirmados y muertes por COVID-19

En la conferencia diaria por COVD-19, del lunes 5 de octubre, se dio a conocer que los fallecimientos acumulados suman 81 mil 877 personas y los casos acumulados 789 mil 780.

De ayer a hoy, la cifra registrada de nuevos decesos es de 2 mil 789, mientras que la cifra registrada de nuevos casos es de 28 mil 115, pero eso no significa que estos nuevos casos hayan ocurrido de domingo a lunes.

Lo anterior fue aclarado por Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud y por José Luis Alomía, quienes brindaron mayores detalles de la nueva metodología, la cual incluye a las personas confirmadas por asociación epidemiológica, es decir, de los nuevos casos registrados, un total de 24 mil 120 corresponden a confirmación por asociación, mientras que 578 son producto de una confirmación por dictaminación.

“Todas estas personas que ya fueron confirmadas por asociación epidemiológica se van a sumar a la estadística y a partir de mañana se van a estar sumando en la medida que las entidades federativas las estén clasificando de esta manera en la plataforma”, señaló Alomía.

“Habrán notado que se incorporó un número de casos o de datos que son casi 25 mil, lo mencionó el Dr. Alomía, los identificó, son 24 mil 120 confirmados por asociación epidemiológica y 578 confirmados por dictaminación, por eso notaron que se incrementó, casi 25 mil la cuenta de casos. Lo mismo ocurre para las defunciones, se incorporaron entre ayer y hoy 2 mil 789 defunciones, no son defunciones por COVID que ocurrieron entre ayer domingo y hoy lunes, no lo son. No son 2 mil 789 que murieron de ayer para hoy, sino que incluye a estas clasificaciones por dictaminación y por asociación epidemiológica de varias semanas hacia atrás”, aclaró López-Gatell.