“No se dejen engañar”: Ssa alerta sobre peligros de comprar vacunas de COVID-19

Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, alertó, durante la conferencia de prensa del jueves 7 de enero, sobre los peligros que podría enfrentar la población en caso de adquirir la vacuna de COVID-19 de manera ilegal.

Señaló que se corre el riesgo de que la vacuna no solo sea falsa, sino que también se le inyecte al organismo alguna sustancia dañina.

“Invito a la población a no caer, a no dejarse engañar, a evitar caer en manos de estos delincuentes que lo único que buscan es afectarlo a usted. Lo único que buscan es beneficio personal, son delincuentes, y afectarlo a usted y no le van a dar ninguna vacuna. Si se la dan, seguramente lo que le van a estar dando es agua destilada, si bien le va, que potencialmente pudiera no afectarle en nada; pero si mal le va, la estarían inyectando algún producto que ni siquiera ellos van a saber lo que están vendiendo”, declaró.