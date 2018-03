SpaceX lanza con éxito el cohete con 10 satélites de telecomunicaciones

Un cohete Falcon 9 de la compañía espacial SpaceX con 10 satélites de la empresa de telecomunicaciones Iridium NEXT despegó hoy con éxito de la base aérea de Vandenberg, en California.

El cohete, que forma parte de una carrera espacial de la empresa privada encabezada por el director general de Tesla, Elon Musk, es el quinto envío al espacio de satélites de la compañía de voz y datos Iridium, que prevé instalar hasta 70 de ellos para renovar su red global.

El lanzamiento del Falcon 9 se realizó a las 07.13 hora local (15.13 GMT), como estaba previsto sin contratiempos. “Exitoso despliegue confirmado de los 10 satélites Iridium NEXT en la órbita terrestre baja”, explicó la empresa de Musk en su cuenta de Twitter minutos después.

El próximo lanzamiento de SpaceX está previsto para el lunes 2 de abril, cuando se espera despegue un nuevo de un Falcon 9 con una nave de carga Dragon desde Cabo Cañaveral en Florida, con un suministros de alimentos y equipos técnicos para la Estación Espacial Internacional (EEI).

Falcon 9 is vertical on the SpaceX launch pad at Vandenberg Air Force Base in advance of the Iridium-5 mission. All systems and weather are go for tomorrow’s launch at 7:13 a.m. PDT, 14:13 UTC. pic.twitter.com/HOIDbP9Xnj

— SpaceX (@SpaceX) 29 de marzo de 2018