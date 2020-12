‘Soy yo, Charlie Monttana’, documental homenaje a un ídolo del rock en México

Con el documental “Soy yo, Charlie Monttana”, un trabajo que explora y revindica de forma muy personal la vida cotidiana del rockero mexicano fallecido a mediados del 2020, el director Ernesto Méndez clausurará este domigo la segunda edición del Festival de Cine de Barrio, que se ha llevado a cabo de manera virtual debido a la pandemia.

El festival, que promueve la producción de narrativas locales, busca descentralizar el cine de la Ciudad de México y el área conurbana, y su principal objetivo es que las comunidades se vean reflejadas y se apropien de la oferta cinematográfica.

La música de Monttana, cuyo nombre real era Carlos César Sánchez, marcó parte de la adolescencia del director debido a sus letras y su rock urbano, pero no fue hasta que salió de la escuela cine que se interesaría en él para hacer su primer documental.

“Yo había visto el ‘reality show’ que tenía Charlie y a mí no me parecía esa imagen que Charlie explotaba de él mismo, esa imagen no me coincidía con las letras de sus canciones, con la imagen bufonesca y grotesca que los medios presentaban de él”, relata.