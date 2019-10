‘Soy gay’: Legislador de Sonora ‘sale del closet’ en plena sesión

En Sonora, cerca de 20 manifestantes miembros de la comunidad LGBT irrumpieron en la sesión ordinaria del Congreso de Sonora para exigir que se discuta la aprobación del matrimonio igualitario en esa entidad.

Dentro del recinto, recibieron el apoyo inesperado de un legislador que se declaró gay en el Pleno.

De parte de un servidor van a tener todo el apoyo para lo que ustedes pretenden hacer. Yo no ocupo casarme; yo ya estoy con una persona de mí mismo sexo, pero no por eso no voy a apoyar lo que un grupo, como lo llaman, minotario, hoy lo pide”, apuntó Rodolfo Lizárraga, diputado local de Sonora.