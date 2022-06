Sorprende a usuarios de vapeadores primer día de prohibición de su venta

Este miércoles entró formalmente en vigor el decreto que prohíbe en todo el país la distribución y venta de vapeadores y cartuchos de cigarrillos electrónicos, por lo que usuarios de este productos resultaron sorprendidos al acudir a los lugares dónde hasta ayer los vendían y no los encontraron, para tratar de acatar la medida.

Este miércoles Flavio acudió a comprar un vapeador a una máquina dispensadora y se encontró con la sorpresa de que ya no funciona.

“Aquí la idea es que el niño y el adolescente tienen acceso a esto y está de moda, y ya por ello más barato y es más fácil quitarlo que regularlo. Señor ahora que ya no se puede, ¿qué va a hacer usted? Realmente no fumo tanto, no sé”, dijo.

Luego de que entró en vigor el decreto presidencial que prohíbe la comercialización de vapeadores y cartuchos, la administradora de una plaza comercial ubicada en el sur de la Ciudad de México le habló de inmediato al dueño de la maquina dispensadora.

“Inmediatamente que nos enteramos que ya no era permitido la venta de estos productos se le solicitó al proveedor que los retirara de su máquina, inmediatamente él vino a quitarlo sin ningún problema él sabía que tarde o temprano podía pasar, porque no había una regulación fija, hasta el día de ayer que ya fue tajante”, explicó la administradora de Plaza comercial.

Hasta este martes, la maquina lucía repleta de producto y funcionando, y este miércoles amaneció, vacía, desconectada y volteada.

“Ya no tiene producto ya está inhabilitada. ¿Qué le parece?. Bueno pues que acataron las instrucciones del gobierno, lo que quizá debió de haber hecho el gobierno; es decir, vamos a dejar que terminen con su stock todo lo que tienen invertido y ya les prohibimos la venta. Usted es locatario de aquí, ¿vio cuándo sacaron el producto? No, no me di cuenta”, señaló el locatario Alfredo Stone.