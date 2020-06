Sorprende sismo a mujer con bebé recién nacido en hospital de CDMX

Rodrigo Cruz acudió esta mañana a donar sangre al Hospital Álvaro Obregón de la Ciudad de México para una amiga que el fin de semana tuvo a su bebé.

Mientras esperaba su turno comenzó el sismo de magnitud 7.5

Rodrigo Cruz, amigo de Citlalli, relató:

En el tercer piso de éste hospital se encontraba Citlalli.

Su bebé nació hace 2 días.

A la hora del sismo estaba saliendo de la regadera y la estaban ayudando a vestirse.

Su prima hermana, Deyanira fue quien la acompañó en todo momento.

Yo no podía con el suero, pues como tiene la cicatriz y todavía sigue delicada, no podía yo sola y un policía nos auxilió y fue el que nos ayudó a bajarla y ya hasta que logramos estar aquí. No sé cuánto tiempo estuvimos aquí, pero no me esperaba algo así. La verdad yo tengo mucho miedo a los sismos y mi hermana es la que me controla, entonces, esta vez no podía entrar en pánico porque yo tenía que ayudarla a ella y pensar en el bebé y en toda la situación, entonces, traté de estar lo más calmada posible hasta que ya nos reunimos aquí afuera con los demás”, contó Deyanira Serral de Cruz.