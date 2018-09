Sonora: Transporte público se reanuda tras paro de concesionarios

En Sonora se reanudó esta mañana el servicio de transporte. La concesionaria que paralizó por 36 horas el servicio de transporte en Sonora informó, en un comunicado, que a partir de las 6:45 am de este miércoles reanudaría el servicio en Hermosillo, Guaymas, Navojoa y Ciudad Obregón.

Al menos 500 mil usuarios resultaron afectados por el paro realizado por los concesionarios, quienes exigían el cobro de una tarifa de 11.96 pesos, además del subsidio.

Pretenden subir a 15 pesos por prestar un servicio ineficiente, que no ha respondido a las necesidades del usuario, el modus operandi, quieren que el Estado y el usuario premien su ineficiencia”, explicó Carlos Morales, director del Transporte de Sonora.

Mientras se daba a conocer el aviso de que se reanudaría el servicio de los 600 camiones en los 5 municipios afectados, la ciudadanía tuvo que llegar a sus centros de trabajo en taxis colectivos y camiones emergentes, debido a que era mucha la demanda de usuarios.

Pues la verdad yo no trabajé, porque yo agarro la seis, la 15 y en la mañana me vine temprano; me voy a regresar a mi casa”, explicó María de los Ángeles Lozoya, usuaria afectada Ciudad Obregón.

No sabía en la mañana, fue mi sorpresa, llegué a la ruta tres y esperando y esperando. Tenía cita en el seguro, tuve que agarrar taxi para llegar a tiempo, no sabía de esta huelga”, comentó María Teresa Tirado, usuaria afectada Ciudad Obregón.

Anda toda la gente desubicada, anda la gente perdiendo el tiempo porque faltan los camiones, yo lo uso poco, pero tengo como a las ocho que salí del seguro; están batallando las que entran a las ocho, están llegando a las nueve y las 10″, aseguró Juan, usuario afectado de Navojoa.