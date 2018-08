Aplazan lanzamiento de sonda Parker con destino al Sol

El lanzamiento de la sonda solar Parker, la primera astronave que transitará por la corona del Sol, fue aplazado hasta el domingo, con lo que son ya tres lanzamientos suspendidos en la base de Cabo Cañaveral, en Florida.

This morning’s launch of @NASASun’s #ParkerSolarProbe was scrubbed. Launch teams will attempt to launch on Sunday morning. Get real-time updates: https://t.co/9uczz8fdI8 pic.twitter.com/6GyCioopfa

— NASA (@NASA) 11 de agosto de 2018