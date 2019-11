Sonda japonesa Hayabusa2 viaja de vuelta a la Tierra con muestras del asteroide Ryugu

La sonda japonesa Hayabusa2 emprendió este miércoles su viaje de regreso a la Tierra tras conseguir muestras de un remoto asteroide, lo que supone un logro sin precedentes en la exploración del universo, según anunció la agencia aeroespacial.

Te puede interesar: Hayabusa2 intentará uno o dos aterrizajes en el lejano asteroide Ryugu antes de julio

La sonda inició las maniobras para abandonar la órbita del asteroide Ryugu y comenzar a recorrer su trayectoria de regreso a la Tierra, de 700 millones de kilómetros de distancia y aproximadamente un año de duración, confirmó la Agencia Aeroespacial de Japón (JAXA) a través de su cuenta de Twitter.

Si logra regresar sin contratiempos, Hayabusa2 se convertirá en la primera misión espacial que trae a nuestro planeta muestras de la superficie y subterráneas de un cuerpo celeste tan lejano, algo que podría contribuir a la investigación sobre los misterios del universo, según la JAXA.

A las 10:05 hora local de este miércoles (1:05 GMT), la sonda activó su motor de iones para obtener impulso desde su ubicación en la órbita de Ryugu, a unos 20 kilómetros sobre este asteroide, e iniciar así un recorrido que le llevará primero a la órbita solar.

La JAXA detalló los pasos de esta operación bautizada como “Sayonara Ryugu” (Adiós Ryugu) en su cuenta de Twitter, y distribuyó fotografías tomadas por Hayabusa2 donde se ve al asteroide cada vez más alejado.

「さよならリュウグウ」

Goodbye Ryugu

After the applause, Project Manager Tsuda murmured a goodbye that sounded both affectionate and a touch lonely.

— HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) November 13, 2019