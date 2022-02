‘Son inmorales las subastas en Francia’, dice AMLO sobre venta de piezas arqueológicas mexicanas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo en su conferencia mañanera de hoy, 7 de febrero de 2022, que ‘son inmorales las subastas en Francia’ sobre la venta de piezas arqueológicas mexicanas.

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que las subastas del patrimonio cultural del pueblo de México que se llevan a cabo en Francia son inmorales.

“Es muy lamentable que el gobierno de Francia no haya legislado sobre esto como sí sucede en el caso de Italia, y debería de suceder en todo el mundo, el que no se permitan estas subastas de piezas de arte que fueron sustraídas, que fueron robadas, saqueadas de otros países donde florecieron grandes civilizaciones como es el caso de todo el arte que se han robado de México que está en los museos y en las colecciones privadas de países del extranjero”, explicó AMLO .

AMLO comentó que su gobierno está enviando exhortos y establece comunicación con funcionarios para denunciar de estos hechos y reclamar las piezas históricas.

El presidente López Obrador destacó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene la instrucción de no emitir dictámenes a las casas de subasta sobre la autenticidad de algunos objetos.

“Que no actúen como delincuentes, primero. Y segundo, no está de más decirles que muchas de esas piezas son falsas porque tienen el descaro las organizaciones que se dedican a subastar estas piezas de pedir información al INAH, que les reporte si son auténticas o son falsas. Ya también estamos hablando con el INAH para que no les responda eso. Es el colmo que hasta se les certifique a las casas de subasta, entonces sí estamos viendo eso y lo vamos a estar planteando a nivel internacional”, enfatizó AMLO.