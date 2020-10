Son fiestas y reuniones donde se propaga el COVID-19 en CDMX, señala Sheinbaum

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la próxima semana se mantiene el semáforo naranja en la capital, ya que durante los últimos días se ha registrado un ligero incremento en la ocupación hospitalaria y exhortó a la población a no realizar grandes fiestas.

“Les recuerdo, no es momento de grandes fiestas, es juntamente en estas reuniones sociales donde nos descuidamos y se trasmite el COVID-19 con las consecuencias fatales que ya conocemos. Puedo parecer repetitiva, pero es la verdad, no podemos bajar la guardia y esto depende no solo del gobierno sino de todas y todos, sabemos que no es fácil que ya son muchos meses, pero es lo necesario”, señaló la jefa de Gobierno.