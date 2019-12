Son aplastados por tráiler y viven para contarlo, en Nuevo León

El pasado fin de semana, un matrimonio que viajaba a bordo de una camioneta sobre la avenida Industriales, en Santa Catarina, Nuevo León, sobrevivió luego de que un tráiler que intentó ganarle el paso al tren les cayó encima.

El tren golpeó a un tráiler y me lo trepó encima, teníamos el tráiler encima de nosotros”, comentó Juan Ramón Olazarán Garza, sobrevive de accidente.

Un llamado de auxilio fue el que realizó don Juan a su hija, luego que un tráiler les cayera encima y destrozara el vehículo en el que viajaban, quedando atrapados al interior, esto, en Santa Catarina, Nuevo León.

Yo nada más lo que hice cuando vi que voló lo último del tráiler, o sea la caja, dije: ‘santo Dios’, luego me hice para acá y dije: ‘santo Dios, ya no vamos a salir, ya no vamos a salir de aquí”, relató María del Carmen Ríos Quintero, sobrevive de accidente.

Luego de sentirlo encima, la cabina comenzó a apachurrarse, tanto que mi esposa volteo la cabeza y se le recargó en la frente y a mí me quedó a media pulgada de la nariz, lo único que hicimos fue agarrarnos de la mano y ella no dejó de rezar”, recordó Juan Ramón.