Artesanos de Campeche, al rescate de tejer sombreros con jipi en cuevas

La comunidad de Bécal, en Campeche, es conocida por los sombreros hechos en cuevas a base de las fibras de las hojas de jipi, una especie de palma.

Para evitar que la tradición se pierda, grupos de artesanos tejedores están impulsando esta actividad.

Hemos olvidado y ahorita pues y queremos volver a empezar a recordar cómo se hace. Así vamos haciendo para que no se pierda la tradición artesanal de acá de Bécal, por ejemplo, dos de mis nietecitos tejen de esto pero hay quien de plano dicen no mami, no me gusta”, dijo la artesana María Garrido.