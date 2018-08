Deportista entrega propuesta de gira internacional a equipo de AMLO

Juan Márquez se formó en la fila de atención ciudadana frente a la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador, balanceando un balón de fútbol sobre su cabeza.

Con 63 años de edad, es un atleta de alto rendimiento que sueña con recorrer los tres países que integran el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Originario de Oaxaca y habitante de Quintana Roo, visitó la Ciudad de México para presentar su propuesta al equipo de transición.

Mientras esperaba en la fila, demostró su dominio del balón.

Como las decenas de personas que visitan diariamente la casa de transición, en la colonia Roma, Juan Márquez, entregó al personal de atención ciudadana su solicitud.

Son, y es cierto, una de las administraciones que se anticipa a la atención ciudadana y como tal recibieron en esas condiciones el documento, no pueden poner sellos todavía porque oficialmente no están registrados, entonces me firmaron de recibido. A ver qué tal nos funciona este nuevo gobierno, esperemos que sea lo que esperamos todos, que nuestras expectativas se cumplan”, señaló Juan Márquez.