Solicita licencia Yolanda de la Torre, diputada promotora de reforma a Fuerzas Armadas

La diputada priista Yolanda de la Torre, promotora de la reforma para extender la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles de 2024 hasta 2028 en tareas de seguridad pública, solicitó licencia al cargo.

“Ustedes saben que yo soy legisladora con formación, abogada, pero no, al contrario, este, pues por lo pronto a Durango, y ya en los próximos días ya les platicaré, pero, proyectos importantes, especiales que me motivan y que me inspiran, bien”, dijo la diputada Yolanda de la Torre, del PRI.

Entrevistada luego de que el Pleno de la Cámara de Diputados le concedió la licencia, la legisladora dijo que se abocará a trabajar en su estado de donde es originaria.

Luego fue cuestionada sobre las declaraciones del presidente de la República de que volvería a presentar la iniciativa para ampliar el plazo de las Fuerzas Armadas en caso de ser rechazada por el Senado, la diputada defendió la autoría de la propuesta.

“Yo creo que no fue así, yo creo que lo están tomando porque luego la República del Twitter comunica distinto, pero yo creo que si ven las imágenes pues él dice: volveré, pero no quiere decir que él la haya iniciado, o sea, yo siento que… No lo dijo el twitter, lo dijo el presidente en su conferencia… Sí, pero es un contexto distinto, yo creo que el contexto importa e importa mucho, yo soy respetuosa, ni siquiera lo conozco, nunca lo he conocido, ojalá algún día lo conozca”, explicó la diputada Yolanda de la Torre, del PRI.