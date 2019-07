Sofía Alonso asume presidencia del Consejo Mundial de Lucha Libre

Este miércoles, Sofía Alonso asumió la presidencia del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), empresa en la que buscará mantener el legado de su padre, Francisco Alonso.

Te recomendamos: Muere El Perro Aguayo, leyenda de la Lucha Libre

Luego del fallecimiento de “Paco Alonso” el sábado pasado, Sofía Alonso se presentó en el programa CMLL Informa, donde dio a conocer que fue nombrada como nueva directora.

Por desgracia, esta fue la manera en la que yo me presento ocupando el cargo de mi padre, a partir de hoy (miércoles) la empresa me ha nombrado como la directora del CMLL”, dijo en entrevista.

Agregó que “es la peor manera en la que a mí me hubiera gustado llegar a ocupar este cargo. Creo que pagué esta posición por adelantado y con lo que más me pudo costar en la vida, que es el amor de mi padre”.

Tras comentar que su padre falleció el sábado debido a un paro cardiorrespiratorio, y que lo dieron a conocer hasta el domingo para respetar la memoria de Paco Alonso, además de mantener su velorio y cremación en privacidad de familia y amigos, dijo que mantendrán su legado.

Mi plan es no es hacer una nueva etapa de la nada, no es cambiar radicalmente, es conservar el legado de mi padre, todo lo bueno que tenemos en el Consejo no en vano, somos la empresa más exitosa y longeva del mundo y poco a poco y de manera prudente irnos desarrollando en áreas de oportunidad como en cualquier empresa”, señaló.