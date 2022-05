Socavón en Puebla, de atractivo turístico a lugar desolado, a un año de su aparición

Se cumple un año de la formación del socavón en la comunidad de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C Bonilla en el estado de Puebla.

N+ te recomienda: Autoridades entregan vivienda a familia afectada por socavón en Puebla

Este hundimiento comenzó el 29 de mayo de 2021 en medio de los campos de cultivo cerca de la casa de la Familia Sánchez Xalamihua.

Su vivienda colapso con el paso de los días y fue tragada por la oquedad que inicialmente comenzó midiendo 5 metros de circunferencia.

Hoy a un año, el lugar esta casi olvidado después de que se volvió un atractivo turístico.

En la zona solo permanecen 5 familias.

“Todos los días me levanto y veo para allá pues no, no ha crecido, no nada la verdad, pues sí nos da miedo por las lluvias porque en tiempo cuando ve que estaba lloviendo sí se iba deslavando y ahorita se sigue deslavando”, dijo Adolfo Pérez, habitante de la zona.