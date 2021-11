Sobrevivientes narran momento en que cayó puente peatonal en la México-Texcoco

Sobrevivientes narraron el momento en que cayó un puente peatonal después de ser impactado por un tráiler sobre la carretera México-Texcoco, a la altura del poblado de Cuautenco, Estado de México.

Diego Barres, conductor del automóvil que fue aplastado por el puente peatonal, narró: “No me la creo que todavía estoy aquí, la verdad. No me la creo. Fue algo fuerte, es algo increíble que esté uno aquí todavía, la verdad, gracias a Dios, como dicen por ahí, no te tocaba”.

Manuel se encontraba trabajando bajo el puente peatonal cuando este fue impactado y derribado, por el tráiler; pues lleva ocho años con su vulcanizadora, en ese lugar.

“Vi polvo y un coche abajo del puente, tratamos de salvar al chavo que estaba ahí en el coche”, comentó Manuel, trabajador de vulcanizadora.

Fernando, un joven de 22, bajaba por el puente cuando éste se comenzó a desplomar, por lo que tuvo que brincar desde el tercer escalón y correr.

“Pues yo iba bajando el puente cuando escuché el tráiler. Primero se empezó como a desbaratar el puente y cayó y yo cuando volteo el tráiler ya estaba aplastando ahora sí que era el puente lo que se había caído, fue un gran susto. Ya iba en el tercer escalón, lo iba bajando cuando escuché el movimiento del puente, es bajarme rápido e irme de aquí y a correr”, comentó Fernando.

Los trabajos para retirar el puente y los vehículos involucrados se prolongaron hasta la madrugada de este martes, 9 de noviembre de 2021.

Algunos habitantes de la zona aseguran que el puente no estaba en malas condiciones.

Autoridades determinará si es necesario retirar el otro tramo del puente.

