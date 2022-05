Sobrevivientes colocan veladoras y flores en Zona Cero de la Línea 12 del Metro

Vecinos, amigos, familiares, víctimas y sobrevivientes de desplome de una trabe en la Línea 12 del Metro, en la alcaldía de Tláhuac, acudieron a la llamada “zona cero”, al cumplirse el primer año del accidente que provocó la muerte de 26 personas.

N+ te recomienda: Colocan memorial por aniversario del colapso de la Línea 12 del Metro

Prendieron veladoras y colocaron flores al pie de una cruz de madera, que se encuentra amarrada a un poste de luz.

Un minuto de silencio y una oración por el recuerdo de las personas que murieron.

En este lugar se reunieron una vez más, algunas víctimas y algunos sobrevivientes.

“Es algo triste e impotente y con las secuelas que trae ahorita uno de esos golpes, lo más duro es voltear a ver que no se nos ha hecho justicia. Afortunadamente fui de los que salió con su píe y con la llegada de los vecinos que afortunadamente nos ayudaron a salir”, lamentó Enrique Bonilla, sobreviviente del accidente.

“Yo hace un año tenía todavía planes e ilusiones que yo quería sacar adelante, se me truncaron, se me apagó la vida completa, ya no me voy a poder realizar como yo lo había pensado y es frustrante no poder trabajar para seguir saliendo adelante”, afirmó Adriana Galván, sobreviviente.