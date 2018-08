Sobrevivientes del accidente aéreo de Durango relatan su experiencia

Pasajeros sobrevivientes del accidente aéreo en Durango recuerdan qué pasó cuando la aeronave en la que viajaban se desplomó.

Los 88 adultos 9 menores 2 infantes, además de cuatro tripulantes que viajaban en el avión sobrevivieron. Algunos de ellos relatan su experiencia

“Ya cuando se preparó para despegar el avión, yo sí sentí que estaba lloviendo muy fuerte. Y se aceleró el avión para despegar, y se elevó, se elevó, sí, pero entramos en una tormenta, en una lluvia muy fuerte y el avión se cayó. El avión se cayó y empezamos a golpearnos porque se fue pisando el pasto, y se fue pisando hacia adelante […] se deslizó largo tramo y ya cuando se detuvo, me di cuenta de que todas las maletas se cayeron, el pasillo estaba bloqueado, y empezó el humo. Inmediatamente empezó el incendio. O sea, cuando ya se empezó a detener, ya había incendio. Volteé hacia atrás, y justo ahí, por el ala que era lo que me tocaba a mí, había un hueco y por ahí, inmediatamente me desabroché el cinturón y le dije a mi hija tenemos que saltar por ahí y saltamos por ese hueco”, señaló una mujer que sobrevivió al accidente del vuelo 2431 de Aeroméxico que cubría la ruta Durango – Ciudad de México, operado por un avión Embraer 190 que se accidentó la tarde de este martes.

Un señor relató que el avión “no alcanzó a despegar. Lo agarró una corriente muy fuerte y lo cruzó. Ha de haber caminado unos dos o tres kilómetros, ya en tierra. La señora y otro señor veníamos en Clase premier y por eso salimos rápido. Sí estaba saliendo la gente. Tardó un buen rato, unos tres minutos, cuatro minutos lo que tardó en explotar”.

El gobernador José Rosas Aispuro informó que no hubo fallecidos. La Secretaría de Salud estatal confirmó que inicialmente 18 lesionados habían sido trasladados al Hospital General 450, a consecuencia del accidente ocurrido dentro de los terrenos del Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria.

El accidente ocurrió poco después de las 4 de la tarde. Desde las pistas del aeropuerto se veía una densa columna de humo.

En un primer momento, seis unidades de rescate salieron de las instalaciones del aeropuerto de Durango, rumbo a donde se origina una densa nube de humo negro.

El avión Embraer transportaba 99 pasajeros y cuatro integrantes de la tripulación.

Al lugar llegaron equipos de protección civil, Cruz Roja, Ejército, Policía Federal y servicios de emergencia del aeropuerto.

El director municipal de Protección Civil, Israel Solano Mejía, dio un saldo preliminar del accidente.

“Sí alcanza a despegar el avión, pero cae. El impacto es de frente. El más grave de todos es el piloto […] la mayoría de los pasajeros salen caminando, no hay decesos”, señaló Israel Solano Mejía, director de la Unidad Municipal de Protección Civil.

Según los primeros reportes, había una fuerte lluvia en la zona.

“El avión estaba por despegar, quisieron abortarlo, porque yo creo que había una fuerte corriente de aire, estaba lloviendo, había una tormenta, yo creo que quisieron abortarlo, pero ya no alcanzó a caer en la pista, cayó ya adelante, donde terminaba la pista asfáltica y obviamente eso fue lo que ocasionó el incendio y el avión se dañara seriamente”, relató el gobernador.

El presidente Enrique Peña Nieto envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter: “He instruido a la @SEDENAmx, @PcSegob y @SCT_mx para que colaboren en la atención del percance aéreo ocurrido en Durango. Hago votos para que la tripulación y la totalidad de pasajeros se encuentren bien”.

La Secretaría de Gobernación informó que elementos de la Policía Federal y de la Coordinación Nacional de Protección Civil, estaban ya en el lugar para tomar medidas preventivas como el acordonamiento de la zona y apoyo a posibles víctimas.

En los hospitales cercanos, se preparaban para recibir a los heridos.

La Procuraduría General de la República informó que inició una carpeta de investigación del accidente aéreo.

Las causas del accidente serán determinadas por el peritaje y el estudio de las cajas negras del avión.

(Con información de Alejandro Herrera)

