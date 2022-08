Sobreviviente de mina inundada hace 12 años espera a su yerno en Coahuila

Don Plutarco estuvo atrapado siete días al interior de un pozo de carbón inundado de la comunidad Minas de la Florida en Múzquiz, Coahuila, 12 años después, aguarda con paciencia al exterior de “El Pinabete”, en Agujita, que su yerno Sergio Gabriel Cruz regrese con vida.

“Sí, era un pozo donde trabajaba yo, nomás que el pozo ese tenía más profundidad que esta, yo estaba a 85 metros, si estaba a 85 metros y luego era nomás un pozo, ahí se canalizó toda el agua, no se metió para ningún otro pozo y aquí es diferente la situación porque, como tenía tres pozos y los tres pozos estaban comunicados, entonces, se les acumuló el agua en los tres pozos, pero, tienen bombas en los tres pozos y eso es bueno, porque le da más rapidez al flujo”, dijo Ruiz Loredo.

“Ojalá ellos también hayan tenido esa oportunidad que tuve yo, verdad, y si tuvieron esa oportunidad que tuve yo pues ahí, ahí están esperando, ténganlo por seguro que ahí están esperando, están esperando nomas que haya, que haya salida y no necesitas ir por ellos, ellos solos se van a venir hasta acá, sí porque yo así lo hice, a mí, dije nomás que me bajen el agua y yo hago todo lo demás”, comentó Plutarco Ruiz Loredo, exminero y familiar de trabajador atrapado.

Don Plutarco fue rescatado un 6 de agosto de 2010 y ahora se ha convertido en guía, enlace con autoridades y esperanza para algunas familias de los 10 mineros atrapados que ven en él un milagro de vida.

“Pues ahora me tocó verlo desde acá, desde afuera y, me imagino lo que pasó mi familia en ese tiempo, si te llegan muchos recuerdos y miras a toda la gente que tiene sus familiares allá y pues es frustrante, es frustrante todo esto, no es fácil, y pues estamos, estamos pidiendo que nos informen concretamente lo que esté pasando, los avances que se estén haciendo y para, pues estamos manteniendo firme la esperanza”, aseguró Ruiz Loredo.