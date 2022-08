Sobreviviente de la mina ‘El Pinabete’ en Coahuila exige pago tras despido

José Luis Tijerina es uno de los mineros que sobrevivió el pasado 3 de agosto al derrumbe que ocurrió en la mina “El Pinabete” en el estado de Coahuila, sin embargo, fue despedido y exige que le paguen los días trabajados.

Te recomendamos: Lamentablemente no hemos podido rescatar a los mineros en Coahuila: AMLO

“Pepe”, como le dice su familia, tiene 36 años de edad.

El día de la tragedia se levantó a las 6 y media de la mañana para llegar a las 7 a la mina y trabajar como carbonero, tal y como lo venía haciendo desde hace casi un año.

Ese día, cuando estaba esperando el autobús que lo llevaría a la mina, se dio cuenta que no llevaba su almuerzo, y se regresó a su casa por él. Cuando regresó a la parada del camión, éste ya había pasado. Por esta situación ese miércoles no laboró y salvó su vida.

“Me regresé por el lonche, y ya cuando me regresé a la parada a donde pasa el vehículo que me trae para acá ya se había pasado y lo miré y le hablé, pero no se paró y se fue y ya no lo alcancé, y por eso no vine a trabajar… ¿Y te salvaste por eso?… Por eso sí, nada más por el lonche que se me había quedado y por eso no vine a trabajar”, comenta José Luis Tijerina, minero sobreviviente.