Sobrevive perrita pitbull golpeada por hombre en Iztapalapa; fue rescatada por asociación

Integrantes de la Fiscalía de Delitos Ambientales de la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México (PGJCDMX), acompañados por elementos del Grupo Especial de Reacciones e Intervención realizaron un cateo en el domicilio donde un hombre fue videograbado atacando a un perro.

Los agentes buscaban detener al agresor, identificado como Marco Antonio Flores, de 32 años de edad, quien tiene dos ingresos a diferentes penales por robo con violencia y tentativa de homicidio.

Es considerado por sus familiares y vecinos como una persona violenta.

La prima del agresor, quién grabó el video, fue amenazada.

No era la primera vez que agredía a un animal, desde que salió de la cárcel se ha vuelto una tortura para esos animales, todos los días los golpea, es una persona psicópata, misógina porque le gusta golpear a las mujeres, no nada más a mí, ha golpeado a su madre, ha golpeado a varias personas”, aseguró Karla Rodríguez, prima del agresor.

El personal de la Procuraduría capitalina llegó hasta el domicilio del agresor en la colonia Santa Martha, en Iztapalapa.

El hombre no se encontraba y una persona que dijo pertenecer a una Asociación Protectora de Animales se había llevado a la perra pitbull de nombre Merry, quien estaba lesionada de gravedad, y también a un perro macho de nombre Zeus y a cinco cachorros.

El agresor vive de los animales.

Se dedica a vender animales, cuando no tiene camadas, se dedica a pedir dinero en los comercios, me sentí destrozada, moralmente me sentí destruida cuando vi que empezó a amenazar a una de mis hermanas por teléfono y tomé la decisión de subir el video”, agregó la mujer.