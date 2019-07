Astronautas de la EEI harán experimentos con ‘slime’

Los astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI) recibirán el famoso “slime”, una arcilla viscosa muy popular entre los niños, para realizar experimentos, como determinar su interacción con la microgravedad.

Un cohete con suministros, alimentos y el famoso “slime”, enviado por el canal para niños Nickelodeon, fue lanzado el miércoles al espacio por la empresa SpaceX con éxito, desde Cabo Cañaveral. Además del “slime” se envió un balón de futbol para estudiarlo en la microgravedad.

El “slime” se convirtió en un elemento representativo del canal juvenil e infantil de televisión Nickelodeon, pues la sustancia verdosa y viscosa era lanzada a los participantes durante algunos programas de concursos. El líquido verde apareció por primera vez en 1981, en el programa “You can’t do that on televisión”

Mujer cubierta con slime durante los Kids 'Choice Sports Awards en California. (AP, archivo)

NASA envía esperma de humanos al espacio

El 17 de abril de 2018, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) envió muestras congeladas de esperma humano hacia la Estación Espacial Internacional (EEI) para conocer si la falta de gravedad les afecta en el movimiento y en la fusión con un óvulo.

A través de un comunicado la NASA detalló que también envió esperma de toro en la misión Micro-11 a bordo de las cápsulas SpaceX Falcon.

Expertos habían realizado experimentos previamente con erizos de mar y espermatozoides que sugerían que el movimiento es más rápido en microgravedad, pero los pasos previos a la fusión con el óvulo eran más lentos o no ocurrían.

Se enviaron esperma de toro porque las células de toro son más consistentes en actividad y apariencia que los espermatozoides humanos. Al estudiarlo junto con el esperma humano, los astronautas podrán descubrir si algún comportamiento extraño que se pueda percibir es el resultado de algo inusual”, precisó la NASA.

Los astronautas de la EEI derretirán las muestras congeladas y las mezclarán con químicos especiales que activarán el esperma.

Al final, los retrasos o problemas en esta etapa podrían impedir que la fertilización ocurriese en el espacio.

Con información de Noticieros Televisa, Live Science y Daily Mail

AAE