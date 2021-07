Situación económica obliga a estudiantes a abandonar estudios y trabajar durante la pandemia

Aun están por verse los efectos de la pandemia entre los estudiantes del país. Muchos de ellos, por las distintas dificultades de las clases en línea, pero también por la situación económica en sus casas, decidieron dejar sus clases y ponerse a trabajar.

“Hace año y medio dejé de estudiar por la pandemia, ya que los gastos no eran suficientes para mantener la carrera. Estabas estudiando Arquitectura . Muchos igual de mis compañeros, no podían sustentar un pago así y prefirieron dejar la escuela por un momento, y hacer lo mismo, trabajar”, dijo Bryan Vega.

Así como Bryan, debido a la pandemia, 2.3 millones de alumnos entre 3 y 29 años en México no pudieron continuar con sus estudios en el ciclo escolar que está por concluir.

Tan solo en la educación básica, la SEP detectó que un millón de alumnos desertó principalmente por motivos económicos o por el fallecimiento de los padres.

Evan dejó la escuela al principio de la pandemia. cuenta que el estado de salud de su madre lo ha obligado a hacer de todo para sacar adelante su casa: trabajar como mesero, pasear perros o regar jardines.

“Aquí yo le ayudo a mi mamá a poner el puesto, le pongo la ropa, los dulces, y todas las chacharitas que están ahí. Ahorita de lo único que nos estamos manteniendo es de la venta de aquí y lo que paseo de los perritos yo lo hice por mi mamá, ella es diabética. No había de dónde sacar dinero entonces fue que me tuve que poner a buscar empleo, lo que saliera, me puse a regar los jardines de las personas, y lo que me dieran salía para la comida. Ya tenía con que llegar a la casa y decirle a mi mamá, ahora sí comemos”, dijo Evan Larriva, de 13 años.