Científicos descubren el objeto más distante observado en el Sistema Solar

Un equipo de científicos ha descubierto el objeto más distante observado en el Sistema Solar, a una distancia más de cien veces superior que la que hay entre la Tierra y el Sol, informó hoy la organización Carnegie de Ciencia en un comunicado.

El objeto ha recibido la designación provisional de 2018 VG18, apodado “Farout” (lejos) por su localización lejana, de 120 unidades astronómicas (cada unidad astronómica se refiere a la distancia entre la Tierra y el Sol).

Astronomers Just Discovered ‘Farout,’ the Most Distant Known Object in the Solar System https://t.co/7BBWlWmMVw via @gizmodo

— Carnegie Science (@carnegiescience) 17 de diciembre de 2018