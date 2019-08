Sismo en Taiwán deja un muerto y 10 mil hogares sin luz

Una mujer murió este jueves tras un sismo de magnitud 5.9 en Taiwán que dejó sin luz a 10,000 hogares, informaron las autoridades.

El sismo se produjo el miércoles a las 05:28 (21:28 GMT) y su epicentro se situó en 10 kilómetros de profundidad, en el condado de Yilan, en el noreste del país.

El Instituto de Estudios Geológicos de Estados Unidos (USGS) estableció su magnitud en 5.9.

El terremoto afectó toda la isla, según las autoridades, y produjo varias sacudidas en los rascacielos de la capital, Taipéi, cuyos habitantes se despertaron mientras dormían.

El trasporte ferroviario quedó suspendido en el condado de Yilan.

Una mujer de 60 años murió cerca de Taipéi a causa de la caída de un armario, anunciaron los bomberos.

Más de 10,000 hogares en la capital, sus alrededores y en la provincia de Yilan se quedaron sin electricidad.

La isla ya se encontraba en estado de alerta a la espera de que el tifón Lekima llegara el viernes en territorio taiwanés.

Taiwán, situada entre dos placas tectónicas, se ve afectada con regularidad por los terremotos.

El 18 de abril pasado, un terremoto de magnitud 6.1 en la escala de Richter sacudió este jueves la ciudad oriental de Hualien, a unos 200 kilómetros de la capital taiwanesa, Taipéi, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas.

De acuerdo con la Oficina Central de Meteorología de la isla, el sismo ocurrió a 18.8 kilómetros de profundidad a las 13.01 hora local (05.01 GMT del jueves), a 24.06 grados de latitud norte y a 121.54 grados de longitud este.

Al terremoto de 6.1 le siguieron dos réplicas de magnitud 4.1 y 3.1 pasados 16 y 31 minutos, respectivamente.

En Taipéi, el terremoto desencadenó el pánico y ha dejado encerrados en ascensores a decenas de personas al sacudir la capital con una intensidad de cuatro puntos en una escala de siete niveles.

Asimismo, un edificio de la capital taiwanesa recibió el impacto del sismo y quedó inclinado, apoyándose sobre otro.

