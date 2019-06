Un sismo de magnitud 7.2 sacude Nueva Zelanda

El Ministerio de Defensa Civil y Manejo de Emergencias de Nueva Zelanda descartó una amenaza de tsunami tras un sismo preliminar de magnitud de 7.2 cerca de las islas Kermadec.

El terremoto ocurrió en la región de las islas Kermadec a las 10:55 de la mañana.

El ministerio de Defensa Civil y Gestión de Emergencias dijo minutos antes en Twitter que se esperan corrientes inusualmente fuertes y peligrosas y oleadas impredecibles cerca de la costa. “Esto significa una amenaza para las actividades de playa y puertos”.

También, habló de la severidad de las corrientes y oleadas que podrían variar dentro de un área costera particular y durante el período en que esta advertencia estará vigente.

Las evaluaciones actuales indican que no se espera una inundación costera (inundación de áreas de tierra cerca de la costa), pero esta evaluación puede cambiar.

Según los parámetros preliminares del terremoto, según la Unesco, es posible que existan olas peligrosas para las costas dentro de los 300 km del epicentro.

El Ministerio de Defensa Civil y Gestión de Emergencias, que realiza la evaluación junto con GNS Science, dijo anteriormente en redes sociales que, “si se genera un tsunami en este lugar, es probable que no llegue a Nueva Zelanda durante al menos dos horas”.

La agencia gubernamental agregó que solo los mensajes que emitió representan el estado de advertencia oficial de Nueva Zelanda.

We are assessing whether the M7.4 KERMADEC ISLANDS REGION earthquake poses any tsunami threat to New Zealand. If a tsunami has been generated it is not likely to arrive in New Zealand for at least 2 hours hours. Go to https://t.co/ccVFYQQoBr for more info.

— MCDEM (@NZcivildefence) June 15, 2019