Se registra sismo de magnitud 4.4 en Oaxaca

La noche del domingo 8 de diciembre se registró un sismo de magnitud 4.4 en el estado de Oaxaca.

Te recomendamos: Veracruz, Oaxaca y Puebla, sin daños tras sismo de magnitud 5.1

El epicentro del sismo se localizó a 19 kilómetros al noroeste de Matías Romero, con 106 kilómetros de profundidad.

Sismo magnitud 4.2 Loc 20 km al sureste de Matías Romero, Oaxaca, escribió el Sismológico Nacional en Twitter.

No hay reporte de incidentes.

Damnificados de Tlalpan denuncian atrasos en la entrega de sus departamentos

Integrantes de la Organización Damnificados Unidos de la Ciudad de México denunciaron este domingo atrasos en las entregas de sus departamentos ubicados en el Multifamiliar de Tlalpan.

Tenemos un programa de obra que inicialmente tenía que entregar el 15 de diciembre. Hace unas semanas nos dijeron que no iba a ser posible entregarlo en esa fecha y nos dieron nueva fecha del 21 de diciembre y ahora nos están pidiendo que atrasemos nuevamente la fecha de entrega para principios de enero”, declaró Juan Carlos Miranda, damnificado del edificio 4B:

Explicaron que los departamentos que ya han sido entregados, aún están inconclusos y los obreros siguen trabajando.

En el caso de nuestro edificio llevamos un avance de alrededor del 90%. Todavía hay cosas que nos impiden habitarlos, no están las puertas de entrada, puertas interiores, no están puestos los muebles de baño”, señaló el mismo vecino.

En algunos casos no han podido habitar porque no tienen luz en los pasillos o a interior de los departamentos, ya que no cuentan con medidores de luz.

Después de la conferencia de prensa, los vecinos damnificados del Multifamiliar Tlalpan quisieron entrar con los medios de comunicación a los departamentos para mostrarlos, sin embargo, los elementos de vigilancia no lo permitieron, argumentando que por seguridad está prohibido el paso.

Con información de Foro TV