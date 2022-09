Sismo de magnitud 6.6 sacude la provincia de Sichuan, en China

Un sismo de magnitud 6.6 grados sacudió este lunes el suroeste de China, una zona montañosa en la provincia de Sichuan proclive a los movimientos telúricos, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El temblor se sintió a las 12H52 (04H52 GMT) y tuvo su epicentro 200 km al suroeste de la ciudad de Chengdu, con una profundidad de 10 km, precisó el USGS.

Inicialmente no hay datos de víctimas o daños materiales, sin embargo, con el paso de los minutos, se han informado de deslizamientos y derrumbes en algunas carreteras.

En otras imágenes se veía temblar a edificios y a piedras cayendo desde acantilados.

El movimiento se sintió en la ciudad de Chengdu, según los pobladores.

“Lo sentí bastante fuerte” comentó una mujer de apellido Chen. “Algunos de mis vecinos en el primer piso dicen que lo sintieron muy claramente”, agregó.

China es un país altamente sísmico, en especial el suroeste.

La provincia de Sichuan, muy montañosa y famosa por sus reservas de pandas, suele ser remecida varias veces por mes por sismos de intensidad variable.

En junio pasado, la provincia fue sacudida por un sismo de 6,1 grados de magnitud que dejó cuatro muertos y decenas de heridos

Con información de AFP

