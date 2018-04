Sismo de magnitud 5.3 remece costa sur de California

Un sismo de magnitud 5.3 se registró este jueves por la tarde bajo el océano frente al sur de California y se sintió a lo largo de la costa, pero de momento no hay reportes de daños materiales, victimas, ni advertencia de tsunami.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés) informó que el temblor se registró a las 12:29 de la tarde en la región de las Islas Channel, a 61 kilómetros al sudoeste de la ciudad californiana de Ventura.

Las autoridades de los condados de Los Ángeles y Ventura reportaron que el movimiento se sintió levemente sin dejar daños materiales.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles señaló que se encuentra en “modalidad de terremoto” y los bomberos de todas las 106 estaciones comenzaron a evaluar sus zonas, incluyendo puentes, diques, grandes edificaciones y cableados eléctricos.

A little shaken: Nest cam catches bald eagle and chicks reacting to 5.3-magnitude earthquake that struck this afternoon off the Southern California coast. https://t.co/dAPDIqNlC9 pic.twitter.com/4c3xofK0Ny

— ABC News (@ABC) 5 de abril de 2018