2 sismos se registran en CDMX, con epicentro al suroeste de Iztacalco

Dos sismos se registraron hoy en la CDMX, con epicentro al suroeste de la delegación Iztacalco, confirmó el Servicio Sismológico Nacional en su cuenta de Twitter. Se percibieron en las colonias Narvarte y Del Valle, de Benito Juárez, donde incluso hubo desalojos. También hubo reportes en las delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco.

El primer mensaje del Servicio Sismológico Nacional reportó: “SISMO Magnitud 2.2 Loc. 4 km al SUROESTE de IZTACALCO, CDMX 14/09/18 11:07:57 Lat 19.38 Lon -99.13 Pf 1 km”

Sismo se registra en CDMX, con epicentro al suroeste de Iztacalco (SSN)

SkyAlert publicó un mapa con la ubicación del epicentro del primer sismo.

Sismo se registra en CDMX, con epicentro al suroeste de Iztacalco (SkyAlert)

Más tarde, el Sismológico Nacional reportó un segundo sismo, de magnitud 1.8. Se registró a las 11:20 de la mañana.

Sismo se registra en CDMX, con epicentro al suroeste de Iztacalco (SSN)

A través de redes sociales, usuarios reportaron percepción en las colonias Del Valle, Nápoles y Narvarte de la delegación Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco.

En el cruce de División del Norte y Eugenia, los vecinos solicitaron apoyo de los servicios de emergencia por lo que pareció una explosión, pero en realidad se trató del movimiento de la tierra.

Reportan sismo en la colonia Narvarte, CDMX. (@reds_elisa)

En algunas colonias incluso hubo desalojos porque las personas sintieron el movimiento, pero la alerta sísmica no se activó.

Fausto Lugo, secretario de Protección de la Ciudad de México, dijo en entrevista para FOROtv que fueron dos sismos con epicentro al este de la delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México. Precisó que los servicios de emergencia se activaron en principio por el reporte de una explosión.

A pesar de la magnitud, Fausto Lugo dijo que se debe activar el protocolo completo de protección civil y realizar una inspección de los inmuebles tras el temblor. Dijo que las autoridades sí harán revisiones en inmuebles con reportes de daños, sin embargo, hasta ahora no hay llamadas. Recordó que la ciudadanía puede hacer cualquier reporte de emergencia a la línea 911.

Detalló que la alerta sísmica no se activó porque no hay sensores detectores en la Ciudad de México y no se aplica un mecanismo de alertamiento temprano. Aclaró que no hay registros de sismos con epicentro en la CDMX, con magnitud mayor a 5.

En la delegación Iztacalco no se registraron incidentes, aunque autoridades de Seguridad Pública se mantienen al pendiente.

Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (Segob) reiteró que un sismo no se puede predecir, por lo que llamó a tomar las medidas de protección para mitigar riesgos.

Con información de SSN y FOROtv

MLV