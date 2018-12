Sismo de magnitud 4.5 se registra en Zihuatanejo, Guerrero

Un sismo de magnitud 4.5 ocurrió la mañana de este viernes en Zihuatanejo, Guerrero, sin que se reporten afectaciones, reportó el Servicio Sismológico Nacional.

A través de su cuenta de Twitter @SismologicoMX informó que el movimiento telúrico ocurrió a las 6:14 horas, con epicentro 22 km al suroeste de Zihuatanejo, a una profundidad de 10 kilómetros.

SISMO Magnitud 4.5 Loc 22 km al SUROESTE de ZIHUATANEJO, GRO 07/12/18 06:14:16 Lat 17.50 Lon -101.69 Pf 10 km”, publicó en la red social.

Advertencia del Servicio Sismológico Nacional (UNAM)

En la página web del Servicio Sismológico Nacional, las autoridades advierten a la población que tengan cuidado con los rumores o las noticias falsas relativas a temblores. Enfatizan que los sismos no se pueden predecir y pide no olvidar que México se ubica en un contexto tectónico propicio para temblores, pero no podemos saber cuándo se pesentarán. Lo que sí podemos hacer, dice el SSN, es estar preparados para antes, durante y después de que se registre un sismo.

Informa que, actualmente, el Servicio Sismológico Nacional cuenta con cerca de 102 equipos para el registro de temblores, organizado en diferentes subredes: la red de banda ancha, la red del Valle de México, la red del volcán Tacaná y la red convencional.

La Red Sismológica de Banda Ancha está configurada para monitorear la sismicidad en las regiones de mayor potencial sísmico dentro de la República Mexicana. Las estaciones se localizan, en su mayoría, a lo largo de las costas del Océano Pacífico y de Veracruz, así como en el eje neovolcánico. La red cuenta actualmente con 61 estaciones en operación.

Mapa de estaciones de la Red Sismológica de Banda Ancha (UNAM)

Red Sismíca del Valle de México

El Instituto de Geofísica de la UNAM instaló una red de estaciones sismológicas equipadas con nuevos digitalizadores en diferentes sitios rodeando al Distrito Federal con el objetivo de mejorar la calidad de los datos y localizaciones de los temblores originados en el Valle de México. La Red Sísmica del Valle de México (RSVM) cuenta a la fecha con 31 estaciones digitales. La mayoría de ellas se localiza en el Estado de México.

Red Sismíca del Volcán Tacaná

La red sísmica de banda ancha del volcán Tacaná consta de 4 sismómetros. Estos sensores de tres componentes (Vertical, Norte-Sur, Este-Oeste) permiten registrar ondas sísmicas en una amplia banda de frecuencias, con respuesta plana a la velocidad del suelo entre 0.03 a 50 Hz.

Las señales del sensor de velocidad son muestreadas en forma continua a 40 muestras por segundo. Los datos se transmiten a la Estación Central localizada en Tapachula mediante un programa de interrogación y extracción automática a través de satélite. Todas las estaciones cuentan ademáss con un reloj GPS marca Guralp modelo CMG-GPS2, que permite obtener una referencia de tiempo de alta precisión

Red Sismológica Convencional

Esta red está formada por 9 estaciones telemétricas distribuidas dentro del territorio nacional que envían su señal en tiempo real directamente a la Estación Central localizada en el Instituto de Geofísica de la UNAM. La mayoría de los equipos utilizados son sensores verticales de periodo corto (1 seg.) y algunos de periodo largo.

Con información de Notimex y UNAM

MLV