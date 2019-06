Este miércoles se registró un sismo de magnitud 4 en Chiapas. El Servicio Sismológico Nacional informó que el epicentro ocurrió 114 km al suroeste de Huixtla.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 114 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS 12/06/19 12:25:24 Lat 14.39 Lon -93.20 Pf 16 km”, reportó en su cuenta de Twitter.

Se registra sismo de magnitud 4 en Huixtla, Chiapas (SSN)

QUÉ HACER DURANTE Y DESPUÉS DE UN SISMO

Protección Civil emite recomendaciones sobre cómo actuar ante un sismo. Durante el evento:

Mantén la calma y ubícate en zonas de seguridad como trabes, columnas o muros de carga.

Si puedes, cierra las llaves de agua y gas, y desconecta la electricidad.

No intentes evacuar el inmueble durante el sismo, no uses los elevadores ni utilices las escaleras.

Sigue las indicaciones del personal capacitado (brigadistas).

En caso de tener que evacuar el lugar, ellos te indicarán cuándo hacerlo.

No te coloques debajo de mesas, escritorios o camas poco resistentes.

Resguárdate en zonas de menor riesgo, que deben estar lejos de objetos que puedan caer o de vidrios que puedan romperse.

Si el sismo arrecia, colócate en posición fetal a un lado de escritorios, mesas o muebles resistentes que te protegerán de la caída de objetos que te puedan lastimar.

Si estás en la calle, aléjate de marquesinas, antenas, muros, espectaculares, árboles, edificaciones, postes, cables eléctricos y otros elementos que puedan caer.

Si te encuentras manejando, frena lentamente, prende las luces intermitentes y estaciónate en un sitio seguro, nunca debajo de puentes, cables de alta tensión o pasos a desnivel y no obstruyas

señalamientos de seguridad.

Procura no estorbar el paso de los cuerpos de emergencia.

Después de un sismo:

No enciendas cerillos, velas o aparatos eléctricos hasta que estés seguro de que no hay una fuga de gas.

Suspende la energía eléctrica y cierra las llaves de gas y agua. Restablécelos sólo cuando estés seguro que no hay cortocircuitos ni fugas de gas.

Si el sismo es por la mañana o por la noche y estás acostado, ponte los zapatos, ya que vidrios u objetos punzocortantes podrían causarte heridas.

Verifica si existen lesionados y de ser así, busca ayuda médica.

Utiliza el teléfono sólo para realizar llamadas de emergencia.

Aléjate de edificios o zonas dañadas.

Solicita que el personal capacitado realice la revisión estructural de tu casa, escuela o centro de trabajo.

Cerciórate de la seguridad estructural esos lugares.

No consumas alimentos o bebidas que hayan estado expuestos al polvo, en contacto con vidrios o alguna sustancia que los contamine.

No difundas rumores porque causan alarma y desconcierto entre la gente.

No regreses a menos que las autoridades te lo indiquen.

No lleves objetos en las manos que obstaculicen tus movimientos.

Ayuda a adultos mayores, niños, enfermos y personas con alguna discapacidad.

En caso de quedar atrapado, mantén la calma. Usa una señal que se pueda ver o haz ruido para llamar la atención, puedes golpear algo sólido.

Con información de SSN y Protección Civil

