Un sismo de magnitud 5.1 se registró este miércoles en Ciudad Hidalgo, Chiapas; hasta el momento no se reportan daños. El sismo ocurrió a las 10:35 horas de este miércoles 511 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo.

El organismo del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detalló en su cuenta de Twitter que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

El Servicio Sismológico Nacional confirmó el evento.

“Preliminar: SISMO Magnitud 5.1 Loc 511 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS 12/09/18 10:35:17 Lat 13.23 Lon -87.66 Pf 10 km”, publicó en la red social.

Sismo de magnitud 5.1 se registra en Ciudad Hidalgo, Chiapas (Twitter SSN)

Anoche, sl Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 5 en Pijijiapan, Chiapas. Detalló que el sismo ocurrió a las 21:35 horas del 11 de septiembre con epicentro 157 kilómetros al suroeste de Pijijiapan y profundidad de 16 kilómetros.

El sismo se sintió principalmente en los municipios de Tonalá, Arriaga, Mapastepec y Huixtla, entre otros, donde no se reportaron daños preliminares. El Sistema Estatal de Protección Civil de Chiapas activó los Comités Ciudadanos para verificar si existen daños en inmuebles o personas, aunque los primeros reportes descartan personas lesionadas.

En Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, se activaron las alertas sísmicas, aunque el temblor percibió muy despacio en la mayor parte de la ciudad.

Un reportaje especial de Despierta con Loret reveló que un péndulo funciona como alerta sísmica en Chiapas; la población denuncia que ese método no es efectivo porque no avisa antes del temblor.

Es una alerta que no está conectada a la de la Ciudad de México. Su efectividad provoca fuertes debates entre los expertos, aun así, las autoridades estatales defienden su operación.

Gerardo Suárez, sismólogo del Instituto de Geofísica de la UNAM y supervisor técnico de la alerta sísmica de la Ciudad de México cuestiona que tres segundos den oportunidad para que las personas salgan a la calle durante un sismo.

Alerta es la que me avisa antes de que ocurra, de que yo sienta el temblor en mi ciudad, de que va a ocurrir un sismo, con equis segundos de anticipación, y alarma es la que me dice “está temblando y el péndulo, obviamente es una alarma, es un pendulito que se mueve, yo no cuestiono su funcionabilidad, el péndulo se mueve cuando registra las ondas sísmicas, lo cual me reduce el tiempo de oportunidad muchísimo”, comentó Gerardo Suárez, sismólogo y supervisor técnico de la Alerta Sísmica de México.