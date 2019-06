Se registra sismo magnitud 5.1 en Michoacán

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó de un temblor de magnitud 5.1 ocurrido a las 12 horas con 25 minutos de este domingo.

Su epicentro se ubicó a 71 kilómetros al sureste de Nueva Italia, Michoacán.

De acuerdo con el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, el temblor detectado inicialmente en 12 estaciones sismo-sensoras, no ameritó aviso de alerta para la Ciudad de México.

#Sismo detectado el 16-jun-19 a las 12:25:38 hrs. NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Sensor cercano: Límite #Guerrero–#Michoacán a 45 km al SO de #Huetamo,Michoacán #TenemosSismo

— AlertaSísmica SASMEX (@SASMEX) June 16, 2019